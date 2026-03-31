Hallan cuerpo de hombre arrastrado por la corriente en Puntarenas

La Cruz Roja informó que hace pocos minutos fue ubicado el cuerpo del hombre que fue reportado como desaparecido en el mar en Puntarenas la tarde del lunes.

Se trata de un hombre que fue arrastrado por la corriente en el sector de El Roble, donde se originó la alerta tras el incidente ocurrido el lunes por la tarde.

La Cruz Roja encontró el cuerpo. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja)

Tras las labores de búsqueda desplegadas por los equipos de emergencia, el cuerpo fue localizado en el sector de Chacarita, donde se confirmó su ubicación este martes.

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Las autoridades dieron por finalizado el operativo de búsqueda luego del hallazgo. Ahora están a la espera de que las autoridades judiciales se encarguen del levantamiento del cuerpo y traslado a la Medicatura Forense.

La víctima cuya identidad se desconoce estaba de paseo en la zona.