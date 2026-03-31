Sucesos

Angustia en Puntarenas: buscan a persona desaparecida tras ser arrastrada por fuerte corriente

Equipos de emergencia reanudaron este martes el operativo con apoyo de moto acuática, dron y siete cruzrojistas

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja mantiene la búsqueda de una persona que desapareció al ser arrastrada por el mar en Puntarenas.

Arturo Castro, de la Cruz Roja, aseguró que este lunes por la tarde se recibió una alerta al sistema de emergencias 911 que advertía sobre un accidente acuático en la zona de El Roble de Puntarenas, donde una persona habría sido arrastrada por la corriente.

Un hombre cumplirá 72 horas desaparecido en playa Jacó, mientras la Cruz Roja mantiene un amplio operativo de búsqueda en la zona. Foto: Cruz Roja
La Cruz Roja mantiene la búsqueda Foto: Cruz Roja, ilustrativa (Cruz Roja/Cruz Roja)

Tras la notificación, los equipos de rescate iniciaron de inmediato las labores de búsqueda; sin embargo, estas debieron suspenderse temporalmente y fueron retomadas este martes con mayor despliegue de recursos.

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En la operación participan una unidad de soporte básico, una moto acuática, el uso de un dron y un equipo conformado por siete cruzrojistas, quienes trabajan en coordinación para rastrear la zona afectada.

Las autoridades mantienen el operativo activo mientras continúan las labores de búsqueda en el sector de El Roble, con el objetivo de ubicar a la persona reportada como desaparecida.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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