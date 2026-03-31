Angustia en Puntarenas: buscan a persona desaparecida tras ser arrastrada por fuerte corriente

La Cruz Roja mantiene la búsqueda de una persona que desapareció al ser arrastrada por el mar en Puntarenas.

Arturo Castro, de la Cruz Roja, aseguró que este lunes por la tarde se recibió una alerta al sistema de emergencias 911 que advertía sobre un accidente acuático en la zona de El Roble de Puntarenas, donde una persona habría sido arrastrada por la corriente.

La Cruz Roja mantiene la búsqueda Foto: Cruz Roja, ilustrativa (Cruz Roja/Cruz Roja)

Tras la notificación, los equipos de rescate iniciaron de inmediato las labores de búsqueda; sin embargo, estas debieron suspenderse temporalmente y fueron retomadas este martes con mayor despliegue de recursos.

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En la operación participan una unidad de soporte básico, una moto acuática, el uso de un dron y un equipo conformado por siete cruzrojistas, quienes trabajan en coordinación para rastrear la zona afectada.

Las autoridades mantienen el operativo activo mientras continúan las labores de búsqueda en el sector de El Roble, con el objetivo de ubicar a la persona reportada como desaparecida.