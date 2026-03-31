Identifican a segundo fallecido en tiroteo en gasolinera, este era el vínculo que tenía con el sobreviviente

La segunda víctima que murió en el violento ataque ocurrido la tarde del lunes en la gasolinera en El Coyol de Alajuela fue identificado como Randy Morales, de 39 años, amigo de los hermanos que viajaban en el vehículo al momento de la balacera.

El caso, que es investigado por el Organismo de Investigación Judicial, dejó además como víctima mortal a un joven de identificado como Jean Campos, de 28 años, quien conducía el carro.

Según detallaron las autoridades este martes, el ataque ocurrió pasadas las 6 p. m., cuando los ahora fallecidos se encontraban cargando combustible. Al parecer, cuando se disponían a retirarse, fueron interceptados por dos hombres en motocicleta.

Uno de ellos se bajó y disparó en múltiples ocasiones contra el vehículo antes de huir del sitio.

Randy Morales y Jean Campos son las víctimas del doble homicidio en la gasolinera de EL Coyol (Cortes/Cortesía)

Tanto Campos como Morales presentaban múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo tórax, rostro y cabeza, y fueron declarados sin vida en el lugar por los agentes judiciales que atendieron la escena.

En el carro también viajaba otro joven, hermano de Jean, que sobrevivió tras escapar por una ventana en medio del ataque.

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Mucho dolor para la familia

El doble homicidio reavivó el dolor en la familia Campos. El padre de las víctimas llegó consternado al lugar y relató que el vehículo atacado era de su propiedad. Además, recordó que su hijo ya cargaba con una tragedia previa: el asesinato de su hermano Jordan en el 2019, en circunstancias similares, cuando también viajaba en un vehículo que fue interceptado por sujetos en motocicleta en La Guácima.

Su hijo Jean vivía tratando de dar con quienes habían asesinado frente a él a su hermano.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras el OIJ mantiene las investigaciones abiertas para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.