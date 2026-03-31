Papá revela el doloroso secreto que guardaba el joven asesinado en la gasolinera de El Coyol

El doble homicidio ocurrido la noche de este lunes en una gasolinera en El Coyol de Alajuela revivió el dolor para la familia de una de las víctimas: Jean Campos Alvarado, de 28 años.

En medio de la escena del crimen, su padre, Jorge Campos, llegó consternado tras recibir la noticia. Según relató a Noticias Repretel, el vehículo en el que ocurrió el ataque le pertenecía a él y en este viajaban sus dos hijos y un amigo.

Uno de los jóvenes, también hijo del señor, logró sobrevivir al escapar por una ventana del carro durante la balacera, mientras que Jean y el acompañante perdieron la vida en el sitio.

El padre, visiblemente afectado, contó que su hijo arrastraba un profundo dolor desde el asesinato de su hermano, Jordan Campos, de 31 años, ocurrido el 12 de julio de 2019.

Dos jóvenes fueron asesinados y uno sobrevivió a la balacera (Cortesía/cortesía)

“Mi hijo vivía con ese dolor, él no había podido superar eso, más que cuando lo mataron iba con él, era algo que lo atormentaba”, expresó

Según relató, Jean incluso se mantenía investigando lo ocurrido con su hermano en busca de respuestas y era algo por lo que no descansaba.

El caso de Jordan guarda similitudes con el ataque reciente, ya que fue asesinado cuando viajaba en un vehículo por La Guácima de Alajuela junto a otras personas, momento en que una motocicleta con dos sospechosos se les acercó y abrió fuego.

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La tragedia se repite ahora en la familia, bajo circunstancias que recuerdan dolorosamente aquel crimen.

El padre aseguró que la última vez que vio a Jean fue la mañana de este mismo lunes, sin imaginar que horas después recibiría la devastadora noticia de su muerte.

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Las autoridades mantienen un operativo en la zona y el caso se encuentra bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.