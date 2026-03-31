Balacera en gasolinera de El Coyol de Alajuela deja dos personas fallecidas

Una balacera dejó a dos personas fallecidas la noche de este lunes en Alajuela.

Dos hombres fueron asesinados a balazos en El Coyol de Alajuela. (cortesía/cortesía)

El hecho se reporta en una gasolinera de El Coyol, donde el personal atendía a los ocupantes de un carro, cuando en eso llegó una moto con dos personas y desataron un tiroteo.

Varias personas que caminaban cerca debieron refugiarse de las balas.

LEA MÁS: Crimen de una mujer deja en shock a vecinos tras revelarse lo que dijeron los atacantes

A la llegada de la Cruz Roja, había dos personas fallecidas en un carro.

La Policía mantiene un operativo

LEA MÁS: Dolor e indignación por trágica muerte de madre en Guanacaste: “No le importó dejarla tirada”

*Noticia en desarrollo