Sucesos

Balacera en gasolinera de El Coyol de Alajuela deja dos personas fallecidas

Sospechosos llegaron en una moto y desataron una balacera

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una balacera dejó a dos personas fallecidas la noche de este lunes en Alajuela.

Dos hombres fueron asesinados a balazos en El Coyol de Alajuela
Dos hombres fueron asesinados a balazos en El Coyol de Alajuela. (cortesía/cortesía)

El hecho se reporta en una gasolinera de El Coyol, donde el personal atendía a los ocupantes de un carro, cuando en eso llegó una moto con dos personas y desataron un tiroteo.

Varias personas que caminaban cerca debieron refugiarse de las balas.

LEA MÁS: Crimen de una mujer deja en shock a vecinos tras revelarse lo que dijeron los atacantes

A la llegada de la Cruz Roja, había dos personas fallecidas en un carro.

La Policía mantiene un operativo

LEA MÁS: Dolor e indignación por trágica muerte de madre en Guanacaste: “No le importó dejarla tirada”

*Noticia en desarrollo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
alajuelabalacerael coyolasesinatodos hombres asesinados
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.