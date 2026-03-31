Balacera en gasolinera de El Coyol de Alajuela deja dos personas fallecidas

Una balacera dejó a dos personas fallecidas la noche de este lunes en Alajuela.
El hecho se reporta en una gasolinera de El Coyol, donde el personal atendía a los ocupantes de un carro, cuando en eso llegó una moto con dos personas y desataron un tiroteo.
Varias personas que caminaban cerca debieron refugiarse de las balas.
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A la llegada de la Cruz Roja, había dos personas fallecidas en un carro.
La Policía mantiene un operativo
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*Noticia en desarrollo