Crimen de una mujer deja en shock a vecinos tras revelarse lo que dijeron los atacantes

“Llévese a los niños”, esa habría sido la advertencia que, según versiones que han trascendido, hicieron los sicarios segundos antes de desatar la balacera que terminó con la vida de una joven en Desamparados.

El crimen, ocurrido la madrugada de este lunes, cobró la vida de Kristel Salazar Barrantes, de 21 años, y dejó a un hombre de apellido González, de 36 años, gravemente herido.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se registraron a eso de las 2:30 a.m. en San Rafael Abajo de Desamparados, específicamente en la urbanización Ciudadela Fuentes Martínez, en barrio Valencia.

Según el informe preliminar, las víctimas se encontraban en la calle; en apariencia, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al sitio.

El detalle previo al ataque ha causado especial conmoción entre vecinos y allegados, debido a la presencia de menores en la escena al momento de los hechos.

La joven falleció al recibir múltiples heridas de bala en Desamparados (Corr/Cortesía)

Al parecer, los sicarios, al ver a los niños, le dijeron al hombre que resultó herido que se los llevará para protegerlos. Por lo que los niños entraron a la vivienda y se pusieron a salvo.

Después se desató un tiroteo.

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Tras el violento suceso, ambas víctimas fueron trasladadas en vehículos particulares a centros médicos. Salazar fue llevada a la clínica Marcial Fallas, donde falleció poco después, mientras que González fue remitido a un hospital en la capital, donde permanece en condición delicada.

Las autoridades judiciales mantienen el caso en investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este crimen que ha estremecido a toda una comunidad.

Una joven de 21 años fue asesinada y un hombre quedó gravemente herido.