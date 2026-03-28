Niño de 3 años que estuvo desaparecido cuatro horas, hacía esto cuando lo encontraron

El niño de tres años que estuvo desaparecido durante cuatro horas en La Cima de Dota se encuentra en perfecto estado de salud y en brazos de sus familiares.

Los socorristas que caminaban con desesperación por la montaña lo encontraron sentadito en un ranchito, donde esperaba a que alguien llegara por él. Al parecer, ya estaba cansadito de tanto caminar.

El niño fue rescatado y atendido por la Cruz Roja no sufrió ningún problema de salud. Foto: Facebook SANTOS DIGITAL (Santos Digital/Cortesía)

Geovanny Maroto, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, explicó que el niño está en excelente estado y fue buscado por 30 cruzrojistas y 8 unidades de rescate; además, otras instituciones se acercaron para ayudar.

Y claro, los vecinos, quienes no dejaron de colaborar en la búsqueda.

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De acuerdo con información brindada por el rescatista Michael Gamboa, de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 10:27 a.m. a través del sistema de emergencias 9-1-1, lo que activó de inmediato un amplio operativo de búsqueda en la zona.

Según el reporte preliminar, el menor se encontraba con un familiar cuando, en cuestión de segundos, lo perdió de vista y no volvió a encontrarlo, lo que desató la emergencia.

Los rescatistas lograron encontrar al niño luego de cuatro horas (Cruz /cortesía)

Las labores de rastreo fueron intensificadas con el apoyo de la unidad canina de la institución, así como de otros equipos especializados en una zona que presenta condiciones complejas.

La Cruz Roja, durante el tiempo de búsqueda, hizo un llamado urgente a los vecinos de La Cima por si lo encontraban.

La principal preocupación era que cayera la noche; por suerte, el pequeño hoy dormirá calientito y seguro en su casa.