Sucesos

Impactante video revela ejecución de doble asesinato en gasolinera de El Coyol: un hombre logró sobrevivir

Dos hombres murieron dentro de un carro tras un ataque armado; uno de los ocupantes logró escapar por una ventana.

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Por Silvia Coto

Un video que circula en redes sociales muestra con crudeza cómo ocurrió el doble homicidio registrado la noche de este lunes en una gasolinera en El Coyol de Alajuela.

En las imágenes se observa el momento en que un carro rojo llega a la estación de servicio, mientras a pocos metros un pistero y un cliente conversaban con normalidad.

Segundos después, un pistolero entra corriendo y otro en motocicleta llegan hasta quedar a pocos metros del carro

Sin mediar palabra, el atacante abre fuego directamente contra el vehículo, en el que viajaban tres hombres. En medio del ataque, uno de los ocupantes logra salvar su vida al escapar por una de las ventanas traseras.

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El sobreviviente es hermano del conductor del automóvil, quien falleció en el sitio.

El crimen quedó grabado.
El crimen quedó grabado. (cortesia/cortesía)

El hecho se registró cuando el personal de la gasolinera atendía a los ocupantes del carro, momento en que los sicarios irrumpieron y desataron la balacera.

Varias personas que se encontraban cerca tuvieron que correr y resguardarse para evitar ser alcanzadas por las balas.

A la llegada de la Cruz Roja, se confirmó que dos hombres ya no presentaban signos vitales dentro del vehículo. El sobreviviente no quiso recibir atención médica.

La Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables, mientras el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de esclarecer el móvil del ataque.

Este medio no va a compartir el video por respeto a las familias de los fallecidos.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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