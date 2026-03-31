OIJ confirma identidad de la tercera víctima en triple homicidio en Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya identificó a la tercera víctima del homicidio en San Mateo de Alajuela.

El hombre fue identificado como Harold Fabricio Raga Monroe, de 52 años.

El vehículo fue ubicado en una finca que se ubica en San Mateo de Alajuela, entre Desmonte y Estanquillo. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)

Los otros dos hombres asesinados ya habían sido identificados Andrey Castro Bonilla, de 47 años, presidente de la sociedad propietaria del Municipal Puntarenas FC y Iván Horacio Jackson Núñez.

Raga era vecino de Montes de Oca y padre de dos hijos.

Los tres hombres fueron encontrados maniatados, con bolsas plásticas en la cabeza y presentaban impactos de bala. Sus cuerpos habrían sido trasladados en un vehículo tipo pick-up gris hasta una finca ubicada entre Desmonte y Estanquillo, en la zona del Monte del Aguacate.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación en curso para esclarecer las circunstancias del triple homicidio y determinar a los responsables.

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Se cree que temas ligados a un cargamento de droga pudo ser la razón por la que se dio el homicidio.

Luego del crimen el OIJ allanó dentro de una propiedad vinculada a Andrey Castro,donde se encontró una importante cantidad de armas de fuego de alta peligrosidad.