Así es como el gobierno de EE.UU califica a Celso Gamboa de cara a su primera audiencia

Un importante narcotraficante de Costa Rica que habría facilitado el envío de cocaína por decenas de millones de dólares a Estados Unidos, así es como las autoridades de ese país describen al exmagistrado Celso Gamboa.

Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa para referirse a los casos que lleva contra Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, quienes el pasado viernes fueron extraditados a ese país señalados del tráfico internacional de cocaína.

LEA MÁS: Este martes será un día clave para Celso Gamboa en EE.UU: tendrá que tomar una difícil decisión

“Antes de su arresto, Gamboa Sánchez era un importante narcotraficante en Costa Rica y había facilitado el envío de cocaína por valor de decenas de millones de dólares desde Colombia a través de Costa Rica hacia Estados Unidos y Europa.

“Gamboa Sánchez fue acusado formalmente el 9 de julio de 2025 de conspirar con otros narcotraficantes internacionales para fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual se traficaba a través de Costa Rica y, finalmente, hacia Estados Unidos para su posterior distribución”, indicó el gobierno estadounidense.

Celso Gamboa siendo extraditado a Estados Unidos. (OIJ/OIJ)

LEA MÁS: Este es el camino judicial que deberán enfrentar Celso Gamboa y ‘Pecho de Rata’ en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de ese país también destacó el perfil de Gamboa, indicando que este “ocupó varios cargos gubernamentales en Costa Rica, entre ellos el de Ministro de Seguridad Pública en 2014, cargo encargado de supervisar la prevención del delito en el país, y el de juez entre 2016 y 2018″.

En cuanto a Pecho de Rata, la información brindada por las autoridades norteamericanas señala que este es acusado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína a sabiendas de que sería importada a Estados Unidos.

LEA MÁS: Lo que hizo Celso Gamboa luego de llegar a la cárcel en Estados Unidos

“La acusación, que consta de dos cargos, alega que, a partir de 2008, López-Vega participó en una conspiración para traficar cocaína no solo a Estados Unidos, sino también a países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, incluyendo Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México”.

Este martes ambos acusados comparecerán ante el tribunal federal del Distrito Este de Texas.