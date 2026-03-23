Este es el camino judicial que deberán enfrentar Celso Gamboa y ‘Pecho de Rata’ en Estados Unidos

Luego de su llegada a Estados Unidos, el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, ya tienen definido el camino judicial que enfrentarán en los próximos días.

Según explicó el abogado Michael Castillo, en el programa Nuestra Voz de la periodista Amelia Rueda, la primera etapa será una audiencia de detención provisional con posibilidad de fianza, equivalente a la audiencia de imposición de medidas cautelares en Costa Rica.

Esta diligencia está prevista a más tardar para este martes 24 de marzo, marcando el inicio formal del proceso en suelo norteamericano.

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Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, se convirtieron en los primeros extraditados por narcotráfico a Estados Unidos. (Capturas de video /La Nación)

Audiencias clave en el proceso

Posteriormente, ambos deberán enfrentar una segunda audiencia que se realizará semanas o incluso meses después, en la cual un juez determinará si existe o no causa para continuar con el caso.

Este paso es fundamental, ya que definirá si los dos costarricenses avanzan hacia un eventual juicio en Estados Unidos.

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, ingresaron a la cárcel de Collin County, en McKinney, Texas, la noche del viernes. (Collin County/Página we/Reproducción)

Traslado a otra cárcel

Castillo también indicó que, tras esta primera fase, Gamboa será trasladado a otro centro penitenciario, específicamente a la Sherman County Jail; este centro penal, al igual que en el que se encuentra actualmente, corresponde a un sistema de mediana contención.

De esta forma, tanto Celso Gamboa Sánchez como Edwin López Vega enfrentan un proceso que apenas comienza y que se desarrollará en varias etapas antes de llegar a un eventual juicio en Estados Unidos.