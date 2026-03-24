Este martes será un día clave para Celso Gamboa en EE.UU: tendrá que tomar una difícil decisión

Este martes será un día clave para el destino del exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, quienes el pasado viernes se convirtieron en los primeros costarricenses en ser extraditados a Estados Unidos.

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Esto debido a que la mañana de este martes ambos tendrán que enfrentar una primera audiencia ante el tribunal federal del Distrito Este de Texas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos por medio de un comunicado de prensa.

Se tiene previsto que dicha audiencia inicie a las 10 a.m. hora de Costa Rica, y allí, el juez asignado se encargará de informar a ambos costarricenses sobre sus derechos y los cargos que se les están imputando. Ambos son señalados como sospechosos de tráfico internacional de drogas.

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Durante dicha audiencia, el exmagistrado y Pecho de Rata tendrán que tomar una importante decisión, pues dicho tribunal les pedirá que se declaren culpables o inocentes de los cargos que les atribuyen. La extensión del proceso en su contra dependerá mucho de esa respuesta.

Además, en la audiencia también se valorará la posibilidad de si Gamboa y López siguen en prisión o si pueden quedar en libertad hasta que se realice el juicio, pero este último escenario es bastante complejo.

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

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Tras ser extraditados el pasado viernes, los dos costarricenses fueron trasladados a una prisión del condado de Collin, en Texas; sin embargo, se habla de que, una vez terminada la audiencia, podrían ser llevados a otro centro penal en un distrito diferente, siempre en Texas.