Fallece tercera víctima de accidente en Peñas Blancas donde murieron esposos

La tercera víctima del accidente de tránsito ocurrido el pasado 16 de marzo en Peñas Blancas fue confirmada este lunes por las autoridades judiciales.

Se trata de Isabel Guzmán, de 46 años, quien permanecía internada en el Hospital de Liberia tras las graves lesiones sufridas en el percance.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo de la mujer durante el domingo.

Los bomberos trabajan en rescatar a dos personas (cortes/cortesía)

Guzmán era la compañera sentimental de Juan Arcia, uno de los sobrevivientes del accidente, quien continúa en condición delicada en el Hospital del Trauma, donde permanece hospitalizado a la espera de una intervención quirúrgica.

En este mismo hecho fallecieron los esposos Kerin Ruth Artiaga Condega, de 34 años, y Noel Arcia Guzmán, de 38. La pareja viajaba en un vehículo junto con su hija de tres años, el padre de Noel y la pareja sentimental de este último, Isabel Guzmán.

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Los esposos fallecidos dejaron cuatro hijos, todos menores de edad; ellos están al cuidado de sus abuelitos maternos y la menor aún está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños.

Noel Arcia y Kerin Ruth Artiaga esposos fallecidos en accidente en La Cruz (Cortesía/cortesía)

El accidente se produjo en las cercanías del puente Sandimas, en Peñas Blancas. De acuerdo con la información preliminar, la familia se dirigía a recoger al padre de Noel, quien regresaba de visitar a unos familiares en una zona cercana a la frontera norte del país, cuando el carro en que viajaban chocó con un tráiler.

Isabel era vecina de San Fernando.

Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.