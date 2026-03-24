Sucesos

“Pecho de Rata” recibe oferta clave en Estados Unidos y tiene fecha límite para decidir

Autoridades estadounidenses le plantean posible acuerdo a Pecho de Rata

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Por Alejandra Morales, Adrián Galeano Calvo, y César Madrigal

Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, quien fue extraditado a Estados Unidos junto al exmagistrado Celso Gamboa, habría recibido una oferta para negociar su situación judicial en ese país.

De acuerdo con información trascendida, López Vega cuenta con plazo hasta el próximo 10 de abril para analizar la propuesta y comunicar si la acepta o la rechaza.

La información trascendió luego de la audiencia que tuvo este martes 24 de marzo en Texas, Estados Unidos, al igual que la tuvo Celso Gamboa.

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Edwin Danney López Vega, de 49 años, alias “Pecho de Rata”. Foto: Captura de video
Edwin Danney López Vega, de 49 años, alias “Pecho de Rata”, fue extraditado a Estados Unidos. Foto: Captura de video (Ministerio Público/OIJ/Captura de video)

Según se indicó, la oferta consistiría en la posibilidad de llegar a un acuerdo; sin embargo, no se han revelado detalles sobre el tipo de acuerdo legal planteado por las autoridades estadounidenses.

Este tipo de procesos suele formar parte de estrategias judiciales en las que las partes buscan evitar un juicio mediante acuerdos previos.

Caso en desarrollo

También trascendió que López Vega mantenía un expediente abierto desde el 8 de noviembre del 2017, lo que forma parte del contexto del proceso que enfrenta actualmente en territorio estadounidense.

El caso continúa en desarrollo mientras el imputado define si acepta o no la propuesta dentro del plazo establecido.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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