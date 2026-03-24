Sucesos

Celso Gamboa ya tendría fecha de juicio en Estados Unidos: esto ocurrió en audiencia

Audiencia en Estados Unidos deja avances clave en el caso del exmagistrado Celso Gamboa

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Por Alejandra Morales, Adrián Galeano Calvo, y César Madrigal

El exmagistrado costarricense Celso Gamboa, recientemente extraditado a Estados Unidos, ya tiene una fecha preliminar de juicio por los cargos en su contra.

De acuerdo con información trascendida tras una audiencia realizada este martes 24 de marzo, el proceso judicial tentativamente se iniciaría el lunes 1.° de junio del 2026. Además, se indicó que la selección del jurado está prevista para el miércoles 27 de mayo.

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico.
Audiencia en Estados Unidos deja avances clave en el caso del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

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Se declaró inocente

Durante la audiencia, Gamboa se declaró inocente de los cargos que se le atribuyen, relacionados con conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

En ese mismo acto, se le asignó una defensora pública, identificada como Sarah Jacobs, quien asumirá su representación legal en el proceso.

Permanecerá bajo custodia

Según se informó, el exmagistrado habría renunciado a solicitar una audiencia para optar por una eventual libertad bajo fianza, por lo que permanecerá bajo custodia de los U.S. Marshals mientras avanza el caso.

El proceso contra Gamboa continúa en desarrollo en territorio estadounidense, donde deberá responder ante la justicia por los señalamientos en su contra.

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Celso Gamboa Sánchezjuicio de exmagistrado Celso Gamboa en Estados Unidos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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