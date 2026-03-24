Comunicado sobre Celso Gamboa pondría en duda la promesa de no darle cadena perpetua

Un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dejó en duda si el gobierno de dicho país cumplirá con una de las principales promesas que hicieron para que se llevara a cabo la extradición de Celso Gamboa a dicho país.

Antes de que Gamboa fuera extraditado a territorio norteamericano, las autoridades de nuestro país le solicitaron al gobierno estadounidense cumplir con varias promesas, como no imponer cadena perpetua ni penas superiores a los 50 años de cárcel.

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Sin embargo, en el mencionado comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que “de ser declarados culpables (Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata), los acusados ​​se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal“.

Ante esta situación, La Teja consultó al abogado Róger Guevara, experto en derecho internacional, para aclarar este tema que ha generado ciertas dudas.

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

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Según el experto, tanto el exmagistrado como Edwin López, alias Pecho de Rata, pueden ser condenados según la ley de ese país, pero siempre se tendrá que respetar la promesa que se hizo.

“Me parece que la interpretación correcta es que le pueden imponer una sanción de acuerdo a los parámetros y reglas que ellos tienen, pero reducirla de acuerdo al convenio (a la promesa)”, explicó Guevara.

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En cuanto a si existe alguna posibilidad de que las autoridades estadounidenses incumplan con esa promesa, el abogado explicó que no lo ve viable.

“Eso es un acuerdo bilateral y no veo que lo vayan a incumplir; me parece que es un tema que tendrían que cumplir”.

Este martes Gamboa y López enfrentaron la primera audiencia en los Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia de ese país.