Carro cae a guindo de 150 metros y testigos escuchan desgarradores gritos desde el fondo

El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja están movilizando varias unidades al sector de Copey de Dota, San José, pues recibieron la alerta de que un vehículo cayó a un guindo de 150 metros de profundidad.

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La Benemérita indicó que, según testigos, desde lo más profundo del precipicio se escuchan los gritos de los heridos.

“De acuerdo con la información preliminar, desde el fondo del barranco se escuchan personas pidiendo ayuda”.

Según la Cruz Roja, testigos dijeron escuchar gritos desde el fondo del guindo. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cruz Roja)

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Las autoridades informaron que el aparatoso accidente ocurrió a eso de las 6 a.m. en Copey de Dota, 4 kilómetros hacia la comunidad de Providencia.

“La Benemérita desplaza al sitio tres ambulancias y una unidad de rescate especializada. Asimismo, nos mantenemos atentos a la llegada de la primera unidad para confirmar detalles de la escena y determinar si será necesario enviar más recursos”.

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Por su parte Bomberos informó que el incidente está siendo atendido por unidades de las estaaciones de Bomberos de San Marcos de Tarrazú y rescate avanzado de la Estación de Bomberos de Desamparados.