Sucesos

Carro cae a guindo de 150 metros y testigos escuchan desgarradores gritos desde el fondo

Bomberos informó que, en apariencia, habría dos personas prensadas

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Por Adrián Galeano Calvo

El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja están movilizando varias unidades al sector de Copey de Dota, San José, pues recibieron la alerta de que un vehículo cayó a un guindo de 150 metros de profundidad.

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La Benemérita indicó que, según testigos, desde lo más profundo del precipicio se escuchan los gritos de los heridos.

“De acuerdo con la información preliminar, desde el fondo del barranco se escuchan personas pidiendo ayuda”.

cruz roja
Según la Cruz Roja, testigos dijeron escuchar gritos desde el fondo del guindo. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cruz Roja)

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Las autoridades informaron que el aparatoso accidente ocurrió a eso de las 6 a.m. en Copey de Dota, 4 kilómetros hacia la comunidad de Providencia.

“La Benemérita desplaza al sitio tres ambulancias y una unidad de rescate especializada. Asimismo, nos mantenemos atentos a la llegada de la primera unidad para confirmar detalles de la escena y determinar si será necesario enviar más recursos”.

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Por su parte Bomberos informó que el incidente está siendo atendido por unidades de las estaaciones de Bomberos de San Marcos de Tarrazú y rescate avanzado de la Estación de Bomberos de Desamparados.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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