Cuerpos de emergencia luchan por rescatar a dos personas prensadas tras violento choque en Cartago

En este momento, personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos están realizando labores para rescatar a dos personas que quedaron atrapadas dentro de dos vehículos tras un violento choque.

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Según la Benemérita, en apariencia, al menos otras dos personas también resultaron heridas a consecuencia de la colisión.

Las autoridades informaron que el accidente ocurrió a las 5:50 a.m. de este martes en Tres Ríos de La Unión, en Cartago, al frente de la Mussmani.

El violento choque ocurrió en La Unión. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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De momento, la única información que ha trascendido es que se habría tratado de un choque frontal entre dos carros.

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De acuerdo con la Cruz Roja, al menos cuatro personas resultaron heridas y dos de estas se encontrarían atrapadas en los vehículos, por lo que se realizan labores para su rescate.

*Noticia en desarrollo.