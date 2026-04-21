Sucesos

Cuerpos de emergencia luchan por rescatar a dos personas prensadas tras violento choque en Cartago

Preliminarmente se habla de cuatro personas heridas, dos de ellas atrapadas en los vehículos

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Por Adrián Galeano Calvo

En este momento, personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos están realizando labores para rescatar a dos personas que quedaron atrapadas dentro de dos vehículos tras un violento choque.

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Según la Benemérita, en apariencia, al menos otras dos personas también resultaron heridas a consecuencia de la colisión.

Las autoridades informaron que el accidente ocurrió a las 5:50 a.m. de este martes en Tres Ríos de La Unión, en Cartago, al frente de la Mussmani.

En la imagen una ambulancia
El violento choque ocurrió en La Unión. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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De momento, la única información que ha trascendido es que se habría tratado de un choque frontal entre dos carros.

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De acuerdo con la Cruz Roja, al menos cuatro personas resultaron heridas y dos de estas se encontrarían atrapadas en los vehículos, por lo que se realizan labores para su rescate.

*Noticia en desarrollo.

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choque La Unión
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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