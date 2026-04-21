Envían a prisión a hombre sospechoso de agredir a jueza de la República

Un hombre sospechoso de agredir a una jueza de la República deberá cumplir tres meses de prisión preventiva. Así lo pidió la Fiscalía de Heredia y el Juzgado Penal local acogió la petición.

La ofendida es una jueza de Ejecución de la pena, de apellido Carballo, quien habría sido víctima de la agresión.

De acuerdo con la información judicial, el ataque se habría registrado el viernes anterior en Heredia.

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La Fiscalía de Heredia logró la medida tras la agresión contra una jueza de ejecución de la pena. (choochart choochaikupt/iStock)

Detenido un día después

El sospechoso de apellido Ulloa Borrero fue detenido la noche del sábado 18 de abril y, posteriormente, puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.

Tras la audiencia correspondiente, se dictó la medida de prisión preventiva por un plazo de tres meses mientras avanza la investigación del caso.

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