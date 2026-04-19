Detienen a hombre que habría agredido a jueza e incitado a su perro a atacarla

Un hombre vecino de Heredia fue detenido la noche de este sábado como sospechoso de agredir a golpes a una jueza de ejecución de la pena, apellidada Carballo.

Además de los golpes que le habría dado con los puños, el sujeto, en apariencia, habría incitado a su perro para que mordiera a la jueza.

La detención del sospechoso, cuya identidad no se dio a conocer, fue confirmada por el Poder Judicial la mañana de este domingo.

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“La aprehensión de esta persona se ejecutó la noche de ayer sábado al ser aproximadamente las 22 horas (10 p.m.). Hoy domingo se realiza la diligencia de indagatoria por parte de la Fiscalía respectiva, en caso de que proceda conocer una solicitud de medidas cautelares la audiencia se tiene prevista realizarla la tarde/ noche de este domingo en el Juzgado Penal de Heredia que es el que le compete”.

El Poder Judicial también confirmó que las autoridades judiciales a cargo de la investigación realizaron diligencias para la obtención de prueba importante para el caso.

El hombre será investigado por el presunto delito de tentativa de homicidio. (choochart choochaikupt/iStock)

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“Esta causa se tramita bajo el expediente número: 25-001548-0369-PE los delitos tentativa de homicidio, amenazas agravadas y lesiones. Por razones propias de la etapa procesal de investigación y por disponerlo así el numeral 295 del Código Procesal Penal no es posible brindar detalles del caso”, indicó el Poder Judicial.

Los hechos por los que el hombre será investigado ocurrieron la tarde del pasado viernes en Heredia, cerca de la casa de la jueza Carballo.

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Según la información que manejan la autoridades, el sospechoso se encontró con la jueza y primeramente habría tratado de que su perro la atacara, posteriormente, la habría golpeado con sus puños.

Al parecer, en medio de esa agresión el sospechoso habría insultado a Carballo en varias ocasiones, supuestamente, por tema relacionados con resoluciones que ella habría dictado.