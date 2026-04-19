Hombre sufre amputación de brazo aparentemente por sacarlo por ventana de bus

Un hombre fue trasladado por la Cruz Roja en condición crítica a un centro médico tras sufrir la amputación de uno de sus brazos.

Al parecer, el trágico incidente se habría dado cuando el hombre, cuya identidad no se dio a conocer, viajaba en un autobús por el sector de Guadalupe, en Goicoechea, San José.

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Según el reporte brindado por la Cruz Roja, la alerta fue recibida a eso de las 9:26 p.m., por lo que de inmediato el comité de la zona despachó una ambulancia de soporte básico al sitio del incidente.

“Se atiende a un hombre de 36 años, el cual presentaba una amputación en el brazo, por lo que se traslada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia”, informó la Benemérita.

El trágico incidente ocurrió en Goicoechea. Foto cortesía. (Cortesía/El trágico incidente ocurrió en Goicoechea. Foto cortesía.)

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Este medio consultó a la oficina de prensa de la Cruz Roja sobre si manejaban una versión preliminar sobre lo sucedido, pero indicaron que solo contaban con la información suministrada.

Extraoficialmente, lo que ha trascendido es que el hombre viajaba como pasajero en un bus de servicio público y, en apariencia, por razones que se desconocen, este habría sacado uno de sus brazos por una ventana, momento en que se habría golpeado la extremidad contra un poste del tendido eléctrico.

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De momento, las autoridades no han brindado una versión oficial y clara de cómo habrían ocurrido los hechos.