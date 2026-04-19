Hallan cuerpo envuelto en sábana a la orilla de una calle en Hatillo

Vecinos de una localidad josefina quedaron aterrados con el macabro hallazgo que se dio la noche de este sábado, pues a la orilla de una calle fue encontrado el cuerpo de un hombre.

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Trascendió que el cuerpo, en apariencia, se encontraba envuelto en una especie de sábana, y estaba junto a lo que supuestamente era una bolsa de basura.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo fue reportado a eso de las 8:18 p.m. de este sábado, específicamente a la orilla de una carretera en el sector de Hatillo, San José.

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad del hombre. Foto Archivo.

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En una fotografía que circula en redes, y que no mostraremos por respeto a los allegados del ahora fallecido, se observa al hombre boca arriba y con la sábana alrededor de su cuerpo. En dicha imagen no se alcanza a apreciar si este presentaba algún tipo de herida.

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De momento se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde una versión preliminar sobre este caso.