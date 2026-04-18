Sucesos

Misterio rodea la trágica muerte de un ciclista que fue atropellado en El Guarco

La emergencia fue atendida la mañana de este sábado en San Isidro de Cartago

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Por Silvia Coto

Un ciclista perdió la vida la mañana de este sábado tras ser atropellado por un vehículo en San Isidro de El Guarco, en Cartago.

Un ciclista falleció en un accidente en El Guarco de Cartago
Un ciclista falleció en un accidente en El Guarco de Cartago (Cruz Roja/cortesía)

Varias unidades de Cruz Roja fueron despachadas al sitio. A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre adulto sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

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De momento, no han trascendido mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en que ocurrió el accidente.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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