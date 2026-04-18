Misterio rodea la trágica muerte de un ciclista que fue atropellado en El Guarco

Un ciclista perdió la vida la mañana de este sábado tras ser atropellado por un vehículo en San Isidro de El Guarco, en Cartago.

Un ciclista falleció en un accidente en El Guarco de Cartago (Cruz Roja/cortesía)

Varias unidades de Cruz Roja fueron despachadas al sitio. A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre adulto sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

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De momento, no han trascendido mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en que ocurrió el accidente.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.