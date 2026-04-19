Detienen a supuesto vendedor de helados como sospechoso de grave delito contra niña que era cuidada por su abuelo

Un hombre que, en apariencia, se dedicaba a vender helados fue detenidos por oficiales de la Fuerza Pública como sospechoso de un grave delito que involucra a una niña.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que se trata de un sujeto apellidado Hernández, quien fue capturado por el presunto de abuso sexual en perjuicio de persona menor de edad.

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Trascendió que la detención de Hernández ocurrió la tarde de este sábado en la localidad de Pital de San Carlos.

Según el comandante José Miguel Álvarez, Subdirector de la Región Norte, los hechos fueron denunciados por el abuelo de la niña, quien era el que se encontraba cuidándola.

Según las autoridades, el sospechoso es un supuesto vendedor de helados. (MSP/Según las autoridades, el sospechoso es un supuesto vendedor de helados.)

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“La versión que se maneja de momento es que un hombre que se identifica como el abuelo de la menor, de apellido Arias , quien se encontraba a cargo de ella, indica que él estaba realizando la limpieza de un lote, momento que fue aprovechado por el sospechoso, quien llegó en una motocicleta, pues según el abuelo, él observó cuando este sujeto, al parecer, le estaba mostrando sus genitales a la niña”, detalló Álvarez.

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Tras recibir la alerta los oficiales realizaron un operativo que permitió la captura de Hernández, quien es un viejo conocido de las autoridades, pues se confirmó que cuenta con registros por delitos sexuales contra personas menores de edad.

“La menor fue atendida de inmediato en coordinación con la Cruz Roja Costarricense. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, bajo la dirección funcional correspondiente”, señaló Seguridad.