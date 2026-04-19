Sucesos

Autoridades revelan identidad de joven que murió en poza en Heredia

Un muchacho, de apenas 19 años, falleció la tarde de este sábado en San Pablo de Barva

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Por Fabiola Montoya Salas
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El joven tenía 19 años. foto: Cruz Roja (cruz /captura)

Las autoridades ya dieron a conocer la identidad del joven que perdió la vida en una poza en Heredia.

Se trata de un muchacho de apellido Arrieta, de tan solo 19 años, quien falleció la tarde de este sábado en el sector de San Pablo de Barva.

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De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia fue recibida a eso de la 1:30 p.m., cuando en apariencia el joven se encontraba dentro de una poza en la zona y ocurrió el incidente.

Murió en el lugar

Cuando se dio la alerta, la situación ya era crítica y el joven no logró sobrevivir.

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Agentes judiciales se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar con las diligencias correspondientes.

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Los hechos se dieron este sábado. foto: Cruz Roja (cruz /captura)

Investigación en curso

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar con exactitud las causas de su muerte.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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