La aterradora historia de un joven baleado tras ser subido a un carro en la Zona Sur

Un joven de 21 años, de apellido Rodríguez, fue baleado la mañana de este sábado en Laurel de Corredores, en la zona sur del país.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró alrededor de las 9:40 a.m., cuando el joven se encontraba en la calle y, aparentemente, fue abordado por varios hombres.

Las autoridades investigan la agresión del joven.

En apariencia, los sospechosos lo habrían obligado a subir a un vehículo en el que se desplazaban y lo trasladaron hasta el sector de Naranjo. Posteriormente, lo bajaron del automóvil y, sin mediar palabra, presuntamente le dispararon en múltiples ocasiones en las piernas.

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Tras el ataque, el joven logró escapar del lugar y fue trasladado al hospital de Ciudad Neily, donde recibió atención médica.

De momento, las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este hecho violento.