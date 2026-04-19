Bombero es atropellado por irresponsable conductor mientras atendía horrible accidente en el que murió motociclista

Un trágico accidente en carretera en el que un motociclista perdió la vida estuvo a punto de ser aún más grave, todo por culpa de un irresponsable conductor que atropelló a uno de los bomberos que se encontraban atendiendo dicha emergencia.

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Así lo informó el Cuerpo de Bomberos, el cual indicó que la situación ocurrió a eso de las 4:27 a.m. de este domingo en El Coyol de Alajuela, específicamente de las instalaciones de Dekra 500 metros hacia el oeste.

Ese sitio, por razones que aún no son claras, se dio una violenta colisión entre un carro y un motociclista, este último fue quien llevó la peor parte, pues su vehículo se incendió y a consecuencia de las heridas que sufrió, perdió la vida de forma inmediata en la escena.

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El bombero fue llevado a un centro médico en condición estable. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Minutos después ocurrió la situación que puso en riesgo la vida de uno de los bomberos.

“Durante las labores de control de las llamas, un vehículo esquivó la seguridad del perímetro y atropelló a un bombero. Personal paramédico de Bomberos a bordo de la Ambulancia 01, valoró al bombero, quien presentaba lesiones en brazos y piernas”, informó el Cuerpo de Bomberos.

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Ante consulta de La Teja, la central del Cuerpo de Bomberos informó que el rescatistas herido fue trasladado al Hospital del Trauma, donde se encuentra en condición estable.

De momento, las autoridades no han dado a conocer si el irresponsable conductor fue detenido o si logró darse a la fuga.