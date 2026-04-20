Tico que murió en trágico accidente en Martinica perseguía un sueño que no logró cumplir

José Eduardo Loaiza, de 34 años, dejó su amada tierra de Siquirres, en Limón, para perseguir un gran sueño que siempre había llevado en su corazón.

Ese anhelo lo llevó hasta la isla caribeña de Martinica y, pese a su esfuerzo, ya no podrá cumplirlo, todo por culpa de un accidente de tránsito que le costó la vida.

“Él se había ido a trabajar a ese lugar a Martinica, el sueño era irse allá para ganarse una platita para construir una casa propia, porque nosotros no tenemos casita”, contó don José Loaiza, papá de José Eduardo.

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Loaiza falleció la tarde del pasado viernes 17 de abril a consecuencia de una violenta colisión entre dos vehículos. En uno de los carros viajaba Loaiza, a parecer, junto a otros tres costarricenses.

Según el medio France Antilles, el mortal hecho tuvo lugar en la rotonda de Desmarinières, en la autopista N1, en dirección a Trinité/Sainte-Marie.

Según las autoridades de Martinica, el aparatoso choque dejó como saldo la muerte de Loaiza y al menos otras cuatro personas heridas, las cuales tuvieron que ser trasladadas a centros médicos.

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Triste noticia

José Eduardo tenía aproximadamente año y medio de vivir en Martinica. Foto Facebook. (Faceb/José Eduardo tenía aproximadamente año y medio de vivir en Martinica. Foto Facebook.)

Don José contó que se enteró de la trágica muerte de su hijo la misma tarde del viernes, esto por medio de otros costarricenses que trabajaban junto a José Eduardo en ese territorio perteneciente a Francia.

“Lo único que sé es que fue un choque y que mi hijo se llevó el golpe más fuerte”, agregó.

El señor contó que José Eduardo tenía aproximadamente año y medio de estar viviendo en Martinica, lugar que lo tenía encantado.

“Él estaba muy hallado, porque es un lugar muy lindo, siempre me mandaba videos y pasábamos hablando por teléfono, él estaba muy contento, porque es un lugar muy bonito.

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“Él se fue con eso en mente, construir su casita, pero Dios tenía otros planes para él”, dijo el angustiado padre.

José Eduardo será recordado por su padre como un gran hombre y un gran hijo, que tenía un corazón de oro y una facilidad para hacer amigos.

En cuanto a la repatriación del cuerpo de su hijo, don José explicó que aún no tiene una fecha establecida para que se lleve a cabo, pero destacó que ha recibido mucha ayuda.

“El cónsul se ha portado de maravilla, los señores que están allá han sido muy lindas personas y están haciendo todos los trámites para traerlo lo antes posible. Agradezco mucho porque me han sobrado manos amigas y ángeles en este momento tan duro”.