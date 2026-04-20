En plena tarde, disparos acaban con la vida de un hombre

Otro hecho violento enluta a una familia en Limón, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos la tarde de este lunes.

El ataque ocurrió a las 2:35 p. m. en barrio El Carmen, en Pocora de Guácimo, donde la víctima recibió múltiples impactos de bala en el cuello, la espalda y las costillas.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, la víctima ya no presentaba signos vitales, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

De momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre posibles sospechosos del crimen.

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Ataque armado ocurrió en barrio El Carmen de Pocora de Guaćimo, este lunes a las 2:35 p. m. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

Limón, entre las provincias más golpeadas

Este nuevo homicidio se suma a las cifras que mantienen a Limón como una de las provincias más afectadas por la violencia en el país.

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Hasta el pasado 17 de abril, el OIJ contabilizaba 211 homicidios a nivel nacional, de los cuales 44 se registraban en Limón, posicionándola como la segunda provincia con más muertes.