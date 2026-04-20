Video: Sicario abrazó a víctima y caminó a su lado hasta el lugar donde lo ejecutó

Antes de acabar de forma despiadada con la vida de su víctima, un sicario lo abrazó y caminó a su lado, como si fueran buenos amigos, hasta el lugar donde posteriormente lo ejecutó.

Esa insólita escena fue grabada por una cámara de seguridad, cuyo video fue difundido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el objetivo de que la ciudadanía pueda ayudar con información sobre el paradero del asesino.

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La víctima de este caso fue identificada por las autoridades judiciales como un hombre apellidado Vargas, de 29 años, quien falleció a consecuencia de múltiples disparos.

Los hechos investigados por la Policía Judicial ocurrieron a eso de 3:09 a.m. del domingo 30 de noviembre del 2025, en Purral de Guadalupe, en Goicoechea.

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“En apariencia, el sospechoso va caminando con el ofendido en dirección al sitio donde supuestamente instantes después le realizó múltiples detonaciones, impactándolo al menos en cuatro ocasiones y resultando fallecido en el sitio”, informó el OIJ.

El sicario llevó a su víctima al lugar donde la terminaría ejecutando. (OIJ/El sicario llevaba a su víctima al lugar donde lo terminaría ejecutando.)

En la grabación se observa cómo el sospechoso, quien viste de negro y anda encapuchado, abraza a Vargas con su brazo derecho, mientras que lo guía al lugar donde sería ejecutado.

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Si usted tiene información sobre este caso o específicamente del presunto asesino, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.