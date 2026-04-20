Asaltar una verdulería y a unos ciclistas le salió muy caro a un hombre, pues ahora tendrá que pasar varios años tras las rejas.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual informó que la Fiscalía Adjunta de Heredia consiguió que el sujeto apellidado Vargas Víquez fuera condenado a 7 años y 8 meses de prisión como responsable de un delito de robo agravado.

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Los hechos por los que Vargas fue condenado ocurrieron el 16 de setiembre del 2020 y el 16 de enero del 2021, en San Rafael de Heredia.

“El primer robo fue cometido en una verdulería, cuando, con el uso de un arma de fuego, el imputado logró intimidar a las víctimas y consiguió que estas le entregaran sus celulares, bolsos y ₡800.000, luego huyó del sitio en compañía de un hombre no identificado hasta el momento", informaron las autoridades.

Vargas fue condenado más de cinco años después de los hechos. Foto Archivo. (choochart choochaikupt/iStock)

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El segundo hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando dos personas se encontraban realizando deporte.

“El despacho acreditó que, de igual manera, Vargas sacó un arma y amenazó a los ofendidos, con lo cual sustrajo sus bicicletas, celulares y dinero en efectivo”.

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Mientras la sentencia queda en firme, el imputado debe cumplir prisión preventiva.