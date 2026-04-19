Violento choque en Puntarenas cobra una vida y deja a varias personas heridas

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de trágicos accidentes de tránsito, uno de los más recientes ocurrió este domingo en Puntarenas, el cual dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos.

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La Cruz Roja informó que el mortal incidente ocurrió a eso de las 10:58 a.m. en el sector de Montes de Oro, Puntarenas, específicamente sobre el puente elevado de la ruta 1.

En ese sitio, por razones que no son claras, se dio una violenta colisión entre un carro liviano y una motocicleta, motivo por el que la Cruz Roja movilizó varias unidades básicas, avanzadas y de rescate.

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El violento accidente ocurrió en Miramar de Puntarenas. (Facebook/El violento accidente ocurrió en Miramar de Puntarenas.)

“En la escena, los cruzrojistas valoraron un total de seis pacientes. Entre ellos, un hombre adulto que fue declarado sin signos vitales en el lugar. Asimismo, se identificó un menor de 16 años con múltiples traumas, así como varias personas con crisis nerviosa”.

Como parte de la atención prehospitalaria, la Cruz Roja realizó el traslado de cuatro pacientes hacia el Hospital Monseñor Sanabria: uno en condición urgente y tres en condición estable.

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“El resto de los involucrados fueron valorados en el sitio sin requerir traslado”, agregó la Benemérita.