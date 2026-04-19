Sucesos

Muchacho que clamaba por ayuda en media calle tuvo el peor de los finales

El OIJ informó que los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo

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Por Adrián Galeano Calvo

Un joven que clamaba por ayuda en una comunidad cartaginesa, la madrugada de este domingo, tuvo el peor de los desenlaces, pues terminó perdiendo la vida en un centro médico.

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Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que el muchacho apellidado Vásquez, de 23 años, falleció a consecuencia de una puñalada que recibió en el pecho.

Los hechos, que son investigados como un caso de homicidio, ocurrieron a eso de la 1:30 a.m., de este domingo en la localidad de San Nicolás, en el cantón central de Cartago.

El ataque ocurrió en la comunidad de San Nicolás. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

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“De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo la madrugada de este domingo cuando en apariencia la víctima se encontraba en vía pública y en determinado momento pidió ayuda ya que presentaba una herida por arma blanca en pecho”.

Según el OIJ, en primera instancia Vásquez fue trasladado al hospital Max Peralta, para recibir atención; sin embargo, falleció minutos después del ingreso a ese centro médico.

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De momento, las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en este mortal hecho.

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Joven asesinado Cartago
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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