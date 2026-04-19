Vuelco de carro deja sin vida a dos hermanos en trágico accidente

Una familia vecina de San Carlos está destrozada por culpa de un terrible accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo, pues en ese incidente perdieron la vida dos de sus seres queridos.

Se trata de dos hermanos de apellidos Mora Martínez, de 26 y 29 años, los cuales fallecieron luego de que el carro en el que viajaban se saliera de la carretera y diera varias vueltas.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fatal accidente ocurrió a eso de las 4 a.m. de este domingo en el sector de Las Delicias de Aguas Zarcas, específicamente sobre la ruta 4.

“Para la atención de este incidente se despachan dos ambulancias de soporte básico. Una vez en el sitio, el personal logra acceder a los pacientes, ubicando a dos hombres adultos, quienes lamentablemente se encuentran sin signos vitales, informó la Cruz Roja.

Ambos hermanos murieron de forma inmediata en la escena. Foto Noticias Esteban Matamoros. (Facebook/Ambos hermanos murieron de forma inmediata en la escena. Foto Noticias Esteban Matamoros.)

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Por su parte el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que de momento no se tiene claro qué provocó el accidente. Las autoridades no descartan que haya sido resultado de un posible exceso de velocidad.

“Informes preliminares indican que los hechos se dieron cuando los ahora fallecidos viajaban en un vehículo, momento en que por razones que no están claras, perdieron el control, se salieron de la vía y colisionaron contra la baranda de carretera”, indicó el OIJ.

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En cuanto a los hermanos fallecidos, trascendió que estos eran vecinos de Aguas Zarcas.