Sucesos

Rescatan a niña de 10 años que quedó prensada dentro de carro que cayó a profundo guindo

Dos hombres y dos mujeres también fueron resctadas por la Cruz Roja

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Por Adrián Galeano Calvo

La Cruz Roja logró rescatar a una niña de 10 años que quedó prensada dentro del carro en el que viajaba luego de que este cayó a un profundo guindo en San Marcos Tarrazú.

Dos mujeres y dos hombres que viajaban en ese mismo vehículo también fueron rescatados y atendidos por personal paramédico.

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“Dos personas fueron trasladadas en primera instancia, se trata de una mujer adulta en categoría urgente y un hombre adulto, quien fue llevado en condición estable al Cais de Tarrazú.

“También se realizó el traslado de otras tres personas: una mujer y un hombre adulto en condición estable y una niña de 10 años en condición urgente ambas al Cais de Tarrazú”, detalló Cruz Roja.

Los cinco ocupantes del carro accidentado fueron trasladados a centros médicos. Foto Cruz Roja
Los cinco ocupantes del carro accidentado fueron trasladados a centros médicos. Foto Cruz Roja (Cruz Roja/Los cinco ocupantes del carro accidentado fueron trasladados a centros médicos. Foto Cruz Roja)

La emergencia ocurrió a eso de las 10:10 a.m. de este domingo en el sector de Bajo Canet, en San Marcos de Tarrazú, desde donde los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre un carro que cayó a un precipicio de aproximadamente 100 metros de profundidad.

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Al sitio fueron desplazadas tres unidades básicas, una unidad de soporte avanzado y personal de la Unidad Especializada de Primera Intervención (UEPI).

A la llegada de la primera unidad se confirmó que la mayoría de los ocupantes del carro se encontraban fuera de este, menos la niña.

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“De acuerdo con el informe preliminar, cuatro adultos se encuentran fuera del vehículo, ubicados a unos 30 metros de profundidad, mientras que una menor de aproximadamente 10 años permanece prensada dentro del vehículo”.

Afortunadamente todos los ocupantes del carro salieron con vida de ese precipicio.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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