Cuerpos de emergencia luchan por rescatar a niña de 10 años prensada dentro de carro que cayó a guindo

En estos momentos, personal de la Cruz Roja está tratando de rescatar a una niña de 10 años que se encuentra prensada dentro de un carro que cayó a un guindo.

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La emergencia ocurrió a eso de las 10:10 a.m. de este domingo en el sector de Bajo Canet, en San Marcos de Tarrazú, desde donde los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre un carro que cayó a un precipicio de aproximadamente 100 metros de profundidad.

“Según información preliminar, en el incidente estarían involucradas al menos cinco personas, entre ellas una menor de edad. Al parecer, los ocupantes se encuentran fuera del vehículo, pero permanecen dentro del guindo, lo que ha requerido una respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia”, informó la Cruz Roja.

Según la Cruz Roja, la niña se encuentra prensada dentro del carro. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cortesía/Cruz Roja)

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Al sitio fueron desplazadas tres unidades básicas, una unidad de soporte avanzado y personal de la Unidad Especializada de Primera Intervención (UEPI).

A la llegada de la primera unidad se confirmó que la mayoría de los ocupantes del carro se encontraban fuera de este, menos la niña.

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“De acuerdo con el informe preliminar, cuatro adultos se encuentran fuera del vehículo, ubicados a unos 30 metros de profundidad, mientras que una menor de aproximadamente 10 años permanece prensada dentro del vehículo”.

*Noticia en desarrollo.