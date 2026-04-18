Tragedia en parada de bus: mujer fallece tras atropello causado por tapa de alcantarilla robada

Yesenia Vargas Salazar, de 53 años, falleció en el Hospital Max Peralta de Cartago, donde permaneció internada luego de ser atropellada.

A ella la desgracia la alcanzó la mañana del pasado jueves en Caballo Blanco, en Cartago, y desde ese día se encontraba internada. Ella falleció este viernes, según confirmó hoy el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según información preliminar, el accidente se habría originado cuando un vehículo perdió el control al pasar sobre una alcantarilla cuya tapa, aparentemente, fue robada.

La mujer falleció por las severas lesiones que sufrió.

Eso provocó que el conductor se saliera de la vía, colisionara contra una estructura y terminara impactando a la señora que esperaba el bus.

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El cuerpo de la mujer, que era madre de cuatro hijos, fue trasladado a la Medicatura Forense.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades.