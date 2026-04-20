Investigan si incendio en Cartago fue provocado luego de discusión

Las autoridades investigan si el incendio ocurrido la noche del domingo en Cartago fue provocado luego de una discusión.

La emergencia se dio en El Carmen, a las 10:49 de la noche, frente a la capilla del Divno Niño.

Las autoridades investigan si el fuego fue provcado. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

El fuego alcanzó una propiedad y la consumió por completo.

Vecinos de la zona informaron a las autoridades que, minutos antes de que aparecieran las primeras llamas, se escuchó una acalorada discusión proveniente de una de las estructuras afectadas, la cual se encontraba aparentemente abandonada y, al parecer, era usada como búnker.

Los habitantes salieron a tiempo. (Bomberos /Bomberos)

Durante la disputa, testigos aseguran haber escuchado amenazas directas de quemar la estructura.

El fuego se propagó muy rápido por lo que los bomberos despacharon tres unidades operativas.

Luis Salas, director operativo de la institución, confirmó el saldo de la emergencia, una propiedad de 250 metros, de dos plantas.

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Al parecer, el lugar era alquilado por varios inquilinos.

El incendio arrasó con una propiedad en Cartago. (Bomberos/Bomberos)

A pesar de la magnitud de las llamas y la rapidez de la propagación, no se reportaron personas heridas ni víctimas que lamentar.

El caso ahora está en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).