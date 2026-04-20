Sucesos

Investigan si incendio en Cartago fue provocado luego de discusión

Emergencia se dio en El Carmen de Cartago

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Por Silvia Coto

Las autoridades investigan si el incendio ocurrido la noche del domingo en Cartago fue provocado luego de una discusión.

La emergencia se dio en El Carmen, a las 10:49 de la noche, frente a la capilla del Divno Niño.

Tras el siniestro, no se reportaron personas heridas o afectadas por el humo.
Las autoridades investigan si el fuego fue provcado. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

El fuego alcanzó una propiedad y la consumió por completo.

Vecinos de la zona informaron a las autoridades que, minutos antes de que aparecieran las primeras llamas, se escuchó una acalorada discusión proveniente de una de las estructuras afectadas, la cual se encontraba aparentemente abandonada y, al parecer, era usada como búnker.

Vivienda de dos pisos afectada por incendio en Cartago. Las llamas consumieron un 90% de la estructura.
Los habitantes salieron a tiempo. (Bomberos /Bomberos)

Durante la disputa, testigos aseguran haber escuchado amenazas directas de quemar la estructura.

El fuego se propagó muy rápido por lo que los bomberos despacharon tres unidades operativas.

Luis Salas, director operativo de la institución, confirmó el saldo de la emergencia, una propiedad de 250 metros, de dos plantas.

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Al parecer, el lugar era alquilado por varios inquilinos.

Las causas del incendio se mantienen bajo investigación.
El incendio arrasó con una propiedad en Cartago. (Bomberos/Bomberos)

A pesar de la magnitud de las llamas y la rapidez de la propagación, no se reportaron personas heridas ni víctimas que lamentar.

El caso ahora está en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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