Tenía 61 años: identifican a hombre que murió en choque frontal en Puntarenas

La víctima, de 61 años, viajaba en bicimoto cuando otro conductor habría invadido su carril

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que falleció en un accidente de tránsito ocurrido el domingo en Puntarenas.

Se trata de un adulto de 61 años, de apellido Boniche.

El motociclista falleció en el sitio del accidente. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/cortesía)

Según el informe preliminar, el ahora fallecido viajaba en una bicimoto en sentido de Guanacaste hacia Puntarenas, cuando, por razones que aún se investigan, el conductor de otro vehículo habría invadido su carril, provocando un choque frontal.

Debido al fuerte impacto, el hombre murió en el sitio.

El caso continúa bajo investigación para determinar con exactitud las circunstancias que mediaron en el accidente.

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

