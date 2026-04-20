Costarricense pierde la vida en trágico accidente en isla de Martinica

Una familia vecina de Siquirres, en Limón, se encuentra con el corazón hecho pedazos por culpa de un mortal accidente ocurrido en la isla caribeña de Martinica, territorio perteneciente a Francia.

Esto debido a que en ese terrible hecho perdió la vida uno de sus seres queridos. Se trata de José Eduardo Loaiza Velásquez, de 34 años, quien tenía varios meses de estar viviendo en ese lugar.

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El accidente ocurrió la tarde del pasado viernes 17 de abril y fue dado a conocer por varios medios locales de Martinica, los cuales informaron que Loaiza falleció a consecuencia del violento choque entre dos vehículos.

Según el medio France Antilles, el mortal hecho tuvo lugar en la rotonda de Desmarinières, en la autopista N1, en dirección a Trinité/Sainte-Marie.

El mortal accidente ocurrió en la isla caribeña de Martinica. Foto Facebook. (Facebook/El mortal accidente ocurrió en la isla caribeña de Martinica. Foto Facebook.)

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Según las autoridades de Martinica, el aparatoso choque dejó como saldo la muerte de Loaiza y al menos otras cuatro personas heridas, las cuales tuvieron que ser trasladadas a centros médicos.

De forma extraoficial, trascendió que Loaiza viajaba en un carro junto a otros tres ticos, quienes habrían resultado heridos, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

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Se supo que José Eduardo tenía cerca de un año de estar viviendo en ese territorio, en el que, al parecer, trabajaba en una bananera.

Por su parte, el Consulado General de Costa Rica en Francia, informó que están realizando las respectivas coordinaciones con las autoridades de Martinica, así como con la familia del ahora fallecido para lo referente a la repatriación de sus restos.