Agricultor de 73 años salió a realizar quema en lote pero tuvo un aterrador final

La vida de un agricultor de 73 años tuvo un triste final luego de que este lunes saliera a trabajar en una propiedad.

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El hombre, apellidado Rojas, salió desde temprano, pero las horas pasaron y no regresó a su casa, por lo que sus seres queridos salieron a buscarlo y, lamentablemente, lo encontraron sin vida.

“Parece ser que el señor estaba realizando una quema con fines agrícolas y como no regresó a la casa lo fueron a buscar y lo encontraron con múltiples quemaduras y sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

El cuerpo del señor fue encontrado en una finca en Peñas Blancas de San Ramón. Foto Archivo. (Reyner Montero)

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De acuerdo con la Cruz Roja, el cuerpo del señor fue hallado a eso de las 7:20 p.m. de este lunes en una propiedad ubicada en San Isidro de Peñas Blancas, en San Ramón, Alajuela.

“Se informa de un hombre adulto, el cual sufre quemaduras por fuego directo, se aborda con múltiples quemaduras y sin signos de vida", indicó la Benemérita.

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De momento, las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en el trágico hecho, pero no se descarta que el señor haya sufrido un percance de salud mientras se encontraba realizando las quemas.