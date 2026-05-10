Aterradora balacera a plena luz del día cobra la vida de una mujer en Alajuelita

Este domingo inició de forma sangrienta, debido a un violento crimen ocurrido en Alajuelita, San José, en el cual una mujer perdió la vida de forma trágica.

El hecho fue confirmado por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que la mujer falleció a consecuencia de múltiples impactos de bala.

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De acuerdo con el reporte de la Benemérita, la mortal balacera ocurrió a eso de las 5:42 a. m. de este domingo en el sector de San Felipe de Alajuelita.

Inicialmente se habla de que había varias personas heridas en el sitio, pero a la llegada de los paramédicos solo encontraron a una mujer que estaba tendida al lado de una casa.

El cuerpo de la mujer quedó rodeado de varios casquillos. Foto ANI. (ANI/El cuerpo de la mujer quedó rodeado de varios casquillos. Foto ANI.)

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“Se reporta una mujer adulta herida de bala, se aborda a la paciente con varios impactos de bala y sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

En fotografías que circulan en redes sociales se observa cómo alrededor del cuerpo de la víctima, cuya identidad no se ha dado a conocer, quedaron tirados varios casquillos de arma de fuego.

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De momento, la escena está siendo custodiada por oficiales de la Fuerza Pública a la espera de que agentes judiciales se encarguen del levantamiento del cuerpo y otros indicios de importancia para el caso.