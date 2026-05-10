Sucesos

Motociclista se detuvo por una falla mecánica y muere atropellado por conductor que se dio a la fuga

El OIJ identificó al motociclista fallecido como un hombre apellidado Serrano, de 39 años

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Por Adrián Galeano Calvo

La muerte alcanzó de la forma más horrible a un motociclista que se había detenido a un lado de la carretera, debido a un aparente desperfecto mecánico que sufrió cuando viajaba en su moto.

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Esto debido a que, cuando se encontraba en ese sitio, fue atropellado por un conductor irresponsable, que siguió su camino como si nada hubiera pasado.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual, por medio de su oficina de prensa, informó que el mortal hecho ocurrió a eso de las 7:13 p. m. de este sábado 9 de mayo en La Uruca, San José.

carro OIJ morguera
El motociclista murió de forma inmediata debido al violento impacto. Foto Archivo.

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En cuanto al motociclista fallecido, este fue identificado como un hombre apellidado Serrano, de 39 años.

“El ahora fallecido viajaba en una motocicleta y, en apariencia, habría tenido un desperfecto mecánico, por lo que se detuvo en el espaldón de la carretera, momento en el que, en apariencia, fue atropellado por un carro”, indicó la Policía Judicial.

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El violento impacto le causó graves heridas a Serrano, causándole la muerte de forma inmediata en la escena.

La Policía Judicial confirmó que el vehículo sospechoso se dio a la fuga, por lo que ahora las labores están centradas en buscar cámaras de seguridad que hayan captado las características de dicho carro y su recorrido.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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