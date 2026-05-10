Sucesos

Detienen a hombre que habría tratado de matar a policía con un machete en Heredia

El caso fue dado a conocer por el propio alcalde

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Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre fue detenido como sospechoso de intentar quitarle la vida a un oficial de la Fuerza Pública de la forma más despiadada en Heredia.

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El hecho ocurrió recientemente en el cantón de San Rafael de Heredia y fue dado a conocer por el mismo alcalde de esa localidad, Jorge Santamaría, a través de una publicación hecha este domingo en su perfil oficial de Facebook.

Según el alcalde, el hombre, del cual también publicó una fotografía, habría tratado de matar a un policía con un machete. De momento, se desconocen las circunstancias que mediaron en esa situación.

El hombre apellidado Chacón fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.
El hombre apellidado Chacón fue puesto a las órdenes del Ministerio Público. (Facebook/El hombre apellidado Chacón fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.)

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“Un sujeto de apellido Chacón Solís de 31 años agredió a un oficial de Fuerza Pública a machetazos el día de ayer”, indicó.

Santamaría señaló que Chacón fue detenido con colaboración de la Policía Municipal, la cual se encargó de pasarlo a la Fiscalía de Heredia como sospechoso del presunto delito de tentativa de homicidio.

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El alcalde no dio a conocer cuál es el estado de salud del uniformado víctima del salvaje ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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