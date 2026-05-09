Sucesos

Conductor de mortal choque cerca del cementerio de Alajuela habría manejado bajo los efectos del alcohol

El OIJ confirmó la detención de un hombre de 27 años

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Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó nuevos detalles sobre el accidente de tránsito ocurrido la mañana de este sábado en Alajuela, en el que falleció un motociclista cerca del cementerio.

El fallecido es de apellido Salguero, de 30 años.

Un motociclista falleció la mañana de este sábado en un accidente frente al cementerio de Alajuela
Un motociclista falleció la mañana de este sábado en un accidente frente al cementerio de Alajuela. Foto: Waze Costa Rica (Cortesía/Cortesía)

Según la información revelada por las autoridades, el conductor del vehículo involucrado, un hombre de apellido Mata, de 27 años, fue detenido como sospechoso de conducir en aparente estado de ebriedad.

Aunque al detenido se le practicó la prueba de alcoholemia, las autoridades no revelaron el resultado obtenido.

El fatal accidente ocurrió en las cercanías del cementerio general de Alajuela, donde, por razones que aún se investigan, colisionaron un automóvil y una motocicleta. Producto del fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el sitio.

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Testigos alertaron a los cuerpos de emergencia tras escuchar el impacto, pero cuando los paramédicos llegaron, ya no había nada que hacer por la víctima.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y continúan con la investigación para esclarecer cómo ocurrió el choque.

El sospechoso fue puesto a la disposición de la Fiscalía.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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