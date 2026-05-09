Sucesos

Motociclista fallece tras violento choque muy cerca del cementerio general de Alajuela

Una persona falleció la mañana de este sábado tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una nueva tragedia en carretera se registró la mañana de este sábado en Alajuela, luego de que un motociclista perdiera la vida tras colisionar violentamente contra un carro.

El accidente se dio en las cercanías del cementerio general.

Un motociclista falleció la mañana de este sábado en un accidente frente al cementerio de Alajuela
Un motociclista falleció la mañana de este sábado en un accidente frente al cementerio de Alajuela. Foto Waze (Cortesía/Cortesía)

Según el reporte preliminar, en el sitio se dio una colisión entre un automóvil y una motocicleta. Producto del fuerte impacto, el conductor de la moto sufrió heridas de extrema gravedad.

LEA MÁS: Noche de terror en Jacó: tiroteo deja un muerto y dos heridos

Testigos que se encontraban en el lugar alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia; sin embargo, a la llegada de los paramédicos, el motociclista ya había fallecido.

Por ahora, las autoridades no han confirmado las causas que mediaron en el accidente. Agentes judiciales se mantienen a cargo del levantamiento del cuerpo y de la investigación para esclarecer cómo ocurrió el fatal choque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidentealajuelachoquecementeriomotociclistacruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.