Motociclista fallece tras violento choque muy cerca del cementerio general de Alajuela

Una nueva tragedia en carretera se registró la mañana de este sábado en Alajuela, luego de que un motociclista perdiera la vida tras colisionar violentamente contra un carro.

El accidente se dio en las cercanías del cementerio general.

Un motociclista falleció la mañana de este sábado en un accidente frente al cementerio de Alajuela. Foto Waze (Cortesía/Cortesía)

Según el reporte preliminar, en el sitio se dio una colisión entre un automóvil y una motocicleta. Producto del fuerte impacto, el conductor de la moto sufrió heridas de extrema gravedad.

LEA MÁS: Noche de terror en Jacó: tiroteo deja un muerto y dos heridos

Testigos que se encontraban en el lugar alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia; sin embargo, a la llegada de los paramédicos, el motociclista ya había fallecido.

Por ahora, las autoridades no han confirmado las causas que mediaron en el accidente. Agentes judiciales se mantienen a cargo del levantamiento del cuerpo y de la investigación para esclarecer cómo ocurrió el fatal choque.