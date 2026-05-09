Noche de terror en Jacó: tiroteo deja un muerto y dos heridos

Una balacera ocurrida la noche de este viernes 8 de mayo en Jacó dejó como saldo a una persona fallecida y dos más heridas.

La información fue confirmada por Alexander Porras, de la central de monitoreo de la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el reporte preliminar, al llegar al sitio los cuerpos de emergencia encontraron a una persona sin signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el lugar.

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Cruz Roja y la Fuerza Pública atendieron la emergencia la noche de este viernes. Foto: Melissa Fernández Silva/Ilustrativa (Melissa Fernandez Silva)

Además, otra víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta un centro médico para recibir atención.

Una tercera persona también resultó herida, pero rechazó ser llevada a un hospital.

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Las autoridades recibieron la alerta durante la noche de este viernes y ahora agentes judiciales trabajan en la escena para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de la balacera.

Hasta el momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni el móvil del ataque.