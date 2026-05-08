Esta fue la última muestra de amor de una madre a su hijo antes de tragedia en río Parismina

La última acción de una madre se convirtió en la despedida y en la tranquilidad de haber estado siempre para su hijo.

Ese es el recuerdo que hoy guarda doña Dunia Vallejos tras la muerte de su hijo, Nelson Carvajal Vallejos, de 26 años, quien falleció arrastrado por una corriente en el río Parismina, en Limón.

Nelson disfrutaba de un paseo junto con su amiga Mariel Castro Centeno cuando ambos fueron sorprendidos por la fuerza de la naturaleza. Ninguno logró salir con vida.

Los dos llegaron en motocicleta hasta unas cataratas el domingo 3 de mayo anterior y esa fue la última vez que se les vio.

El cuerpo de Nelson fue encontrado el martes 5 de mayo, mientras que el de Mariel apareció al día siguiente.

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Nelson Carvajal, fallecido cuando visitó catarata en Guácimo. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Doña Dunia recordó con dolor que horas antes del paseo su hijo le pidió que le preparara comida para llevar.

“Él podía llevar plata, pero siempre prefería mi comida. Me pidió que le alistara comidita; siempre acostumbramos que cuando él salía, yo le alistaba lo que llevaría”, contó la mamá.

Ella le preparó café en un termo, arroz blanco y pollo en salsa, sin imaginar que sería la última comida que cocinaría para él.

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La preocupación comenzó ese mismo domingo cuando Nelson no regresó a casa. Doña Dunia revisó el WhatsApp y vio que la última conexión de su hijo había sido a las 7 a. m. Además, encontró el cargador del celular en la vivienda, por lo que pensó que tal vez se había quedado en casa de algún familiar.

Sin embargo, la alarma aumentó la mañana siguiente, a las 10 a. m., cuando recibió una llamada de una hermana de Mariel preguntando por ellos, ya que la joven tampoco había llegado a casa.

Desde ese momento comenzó la búsqueda.

Poco después encontraron la motocicleta parqueada cerca de las cataratas y comprendieron que sí habían llegado al sitio, pero nunca lograron salir.

“Ellos eran solo amigos, yo, que soy la mamá de Nelson, lo sabía”, manifestó doña Dunia.

Nelson era el hijo mayor de una familia de seis hermanos. Su mamá lo recuerda como un joven trabajador y responsable.

“Él era el hombre de la casa, era agricultor, un muchacho muy esforzado”, expresó entre lágrimas.