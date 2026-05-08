Ciclista fallece tras sufrir caída repentina afuera de panadería en Aserrí

Un hombre que realizaba ciclismo en el centro de Aserrí falleció este viernes, luego de sufrir una caída súbita tras detenerse en una panadería de la zona.

El ciclista hizo una parada en la panadería La Única y, por razones que aún no están claras, colapsó repentinamente.

La situación generó preocupación entre clientes y vecinos que se encontraban en el lugar, quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Un ciclista falleció cuando entrenaba por Aserrí (Cortesía/cortesía)

Al sitio acudió una ambulancia para atender al afectado, se sospecha que sufrió un paro cardiorrespiratorio.

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Sin embargo, pese a la rápida atención, el hombre fue declarado fallecido en el lugar, al parecer, tiene unos 40 años.

Por el momento no han trascendido las causas exactas del incidente ni la identidad del fallecido.

Las autoridades mantienen el caso en investigación.