“Mamá te amo un mundo”: A mamá le dijeron que su hijo, que lleva más de un año desaparecido, fue asesinado

Una mamá vive un drama porque su hijo de 16 años lleva más de un año desaparecido, pero asegura que lo más duro es que la llamaron para decirle que lo asesinaron.

El joven es Daurin Cortés Porras, de quien se supo algo por última vez entre el 9 y el 15 de marzo del 2025. Cinco días después, su madre, Katherine Porras, el 20 de marzo, denunció ante el OIJ la desaparición.

Daurin Cortés Porras le dijo a su mamá que lo querían matar. (Katherine /Cortesía)

La mamá nos contó que su hijo no estudiaba y se encontraba trabajando en una bananera, ya que ellos son vecinos de Siquirres.

“Nosotros vivimos en un barrio peligroso. Mi mamá se llevó a mi hijo para evitar que se metiera con la chusma y allá creo que fue peor, porque un día le dieron unas pastillas y estaba pasado. Yo le dije que eso lo iba a meter en problemas, creo que le dieron clonazepam. Un día se puso malcriado y mi mamá le echó la Policía para que aprendiera a portarse bien y se devolvió a mi casa”, contó.

Luego regresó donde su abuela, pero nuevamente se fue de la casa, después ella se dio cuenta de que el joven estaba en San Carlos. Su mamá lo llamó y le preguntó que por qué estaba ahí y él le dijo que se iba a ir a pasear a Puntarenas.

La mamá se dio cuenta de que su hijo debía un dinero y que sus hermanas se lo habían enviado para evitar que tuviera un problema.

Esta es la imagen que envió el OIJ para intentar hallar a Daurin Cortés Porras. (Katherine /Cortesía)

“Él estaba en Puntarenas y yo siempre le pedía que me mandara la ubicación de donde estaba. Nunca me dijo que estuviera mal, ni que anduviera en malos pasos, solo me decía: ‘Mami, no, estoy paseando, estoy aquí’, y hasta me enseñaba la casa donde estaba.

“Con el paso de los días yo le dije que iba a ir a buscarlo, que me lo iba a traer. Siempre me decía: ‘Mamá, te amo un mundo’. Una noche él me llamó y me dijo: ‘Mamá, qué raro, me hicieron un atentado’. Yo me asusté y le pregunté que por qué, que qué había pasado, y me respondió que estaba en la casa de una amiga y que no sabía qué había ocurrido, que al parecer ahí vendían drogas, pero no sabía bien”.

La mamá asegura que ella le rogó que se fuera para la casa, que allá en Puntarenas no estaba haciendo nada. Ella le pidió que se fuera para donde un primo y él le dijo que no podía porque en esa zona lo querían matar.

Ella le preguntó por qué querían hacerle daño y él le dijo que tenía problemas con unas personas, que tenía bronca con una banda.

Al joven lo han buscado por muchos lugares pero no hay ni una sola pista. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Su hijo se negaba a volver. Una amiga de la mamá lo iba a ir a buscar, pero él no aceptaba. La señora y él hasta hablaron por videollamada, pero ella lo sentía extraño.

Los días empezaron a pasar y lo último que vio fue una foto de WhatsApp del muchacho con una mujer.

“Ya yo lo escuchaba diferente, su voz no era la misma. Incluso tengo grabada una videollamada de esos días. Esa mañana hablamos y en la noche le escribí: ‘Hola, papi, ¿está bien?’. Me respondió: ‘Sí, mamá, estoy bien’, pero se escuchaba una mujer al fondo. Esa fue la última vez que hablé con él”.

“Eso no era normal, él nos llamaba a diario a mí y a sus hermanas. Un día, un muchacho con el que mi hijo estaba, me dijo que a mi hijo lo mataron. Yo entré en shock y le pregunté que dónde estaba el cuerpo, pero no supo decirme”, relató.

A la mamá le dijeron que a su hijo lo empastillaron y se lo llevaron a una casa.

La mamá dio parte al OIJ, pero hasta el momento le han dicho que no hay pistas del caso. Le dijeron que el lugar era peligroso, pero ella no ha dejado de buscarlo ni de pegar volantes; le preguntó a muchas personas, pero nadie sabe nada.

Ella asegura que en el OIJ le han dado a entender que es probable que su hijo esté fallecido, pero ella sigue manteniendo la fe de encontrarlo con vida.

“Es una angustia con la que vivimos todos los días. ¿Cómo cree que se siente una madre que no sabe nada de su hijo? Él me llamaba todos los días. Y lo más duro es que todo ocurrió tan lejos, todo esto se vuelve todavía más desesperante”, dijo la mamá.

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Doña Katherine suplica que si alguna persona sabe algo de su hijo llame al OIJ, que se toque el corazón y por favor dé cualquier información, porque para ellos la mínima pista es muy valiosa.

“Mi vida se ha vuelto muy difícil sin mi hijo. Necesito encontrarlo, por favor, necesito saber qué ocurrió”, dijo la mamá.

El OIJ tiene la línea confidencial 800-8000-645, allí cualquier persona puede llamar y dar información anónima.

La Teja trató de conversar con el OIJ sobre el caso, pero este viernes están en asueto.